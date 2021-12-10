|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Устроившего стрельбу в гимназии Казани признали вменяемым
10.12.2021 14:36
Фото: myseldon.com
19-летний житель столицы Татарстана Ильназ Галявиев, в минувшем мае совершивший вооруженное нападение на гимназию, может нести ответственность за содеянное, передают российские СМИ. Как заявила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, эксперты признали молодого человека вменяемым.
В заключении комплексной психолого-психиатрической экспертизы указано, что Ильназ Галявиев признан вменяемым, сообщила Петренко. По ее словам, молодой человек подлежит уголовной ответственности.
Как стало известно, задержанный уже успел полностью признать свою вину и раскаяться. В материалах уголовного дела есть сведения о том, что Галявиев совершил нападение на школу в попытке "подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур". Сведения, повлиявшие на его мотив, он обнаружил в интернете.
Ранее Галявиеву предъявили окончательное обвинение. Жителю Казани инкриминируют убийство и покушение на убийство двух и более лиц, а также изготовление взрывного устройства и повреждение имущества.
Трагедия случилась 11 мая 2021 года, когда обвиняемый пришел в казанскую гимназию № 175, имея при себе кустарно изготовленную бомбу и охотничье ружье. Открыв стрельбу, он смертельно ранил семь учащихся и двоих взрослых. В рамках начатого расследования потерпевшими были официально признаны более 600 человек.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|