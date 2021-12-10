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Устроившего стрельбу в гимназии Казани признали вменяемым


10.12.2021 14:36
Устроившего стрельбу в гимназии Казани признали вменяемымФото: myseldon.com

19-летний житель столицы Татарстана Ильназ Галявиев, в минувшем мае совершивший вооруженное нападение на гимназию, может нести ответственность за содеянное, передают российские СМИ. Как заявила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, эксперты признали молодого человека вменяемым.

В заключении комплексной психолого-психиатрической экспертизы указано, что Ильназ Галявиев признан вменяемым, сообщила Петренко. По ее словам, молодой человек подлежит уголовной ответственности.

Как стало известно, задержанный уже успел полностью признать свою вину и раскаяться. В материалах уголовного дела есть сведения о том, что Галявиев совершил нападение на школу в попытке "подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур". Сведения, повлиявшие на его мотив, он обнаружил в интернете.

Ранее Галявиеву предъявили окончательное обвинение. Жителю Казани инкриминируют убийство и покушение на убийство двух и более лиц, а также изготовление взрывного устройства и повреждение имущества.

Трагедия случилась 11 мая 2021 года, когда обвиняемый пришел в казанскую гимназию № 175, имея при себе кустарно изготовленную бомбу и охотничье ружье. Открыв стрельбу, он смертельно ранил семь учащихся и двоих взрослых. В рамках начатого расследования потерпевшими были официально признаны более 600 человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 367

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