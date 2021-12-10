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Омбудсмен: В свердловских колониях в этом году пыток выявлено не было
10.12.2021 11:09
Фото: pana-defenders.info
В течение 2021 года в исправительных учреждениях Свердловской области не было выявлено случаев пыток заключенных, заявила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.
По ее словам, на подобные инциденты СКР "реагирует достаточно жестко".
Омбудсмен высказалась об этом в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Екатеринбурге, передает агентство "Интерфакс". По словам Татьяны Мерзляковой, с начала этого года на территории Свердловской области не было зафиксировано случаев пыток в колониях, хотя в прошлом подобное происходило.
Следственный комитет России (СКР) жестко реагирует на такого рода правонарушения, подчеркнула Мерзлякова. Виновные привлекаются к ответственности, применяются "очень серьезные статьи". В результате те, кто превысил полномочия, уже отбывают наказание, добавила омбудсмен.
Ранее Ломоносовский районный суд Архангельска вынес решение о заключении под стражу начальника оперативного отдела и старшего оперуполномоченного того же подразделения ИК № 16. Сотрудники исправительной колонии оказались фигурантами уголовного дела, которое возбудили по факту превышения должностных полномочий.
Как указывалось на официальном сайте суда, следствие полагает, что сотрудники колонии могли применять насилие или угрозы им заключенным. Кроме того, подозреваемые препятствовали расследованию дел. Установлено, что они предпринимали попытки шантажировать свидетелей или потерпевших, принуждая их давать ложные показания.
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