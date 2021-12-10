ИнтерНовости - новости в стране и мире
В РФ зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма»
В РФ зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма»
Устроившего стрельбу в гимназии Казани признали вменяемым
Устроившего стрельбу в гимназии Казани признали вменяемым
Путин рассказал о сотрудниках ЦРУ, работавших в правительстве в 90-е годы
Путин рассказал о сотрудниках ЦРУ, работавших в правительстве в 90-е годы
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Десятки жителей Кентукки стали жертвами торнадоДесятки жителей Кентукки стали жертвами торнадо
СМИ: Глава МИД ФРГ Бербок из-за позиции по «Северному потоку-2» оказалась в тупикеСМИ: Глава МИД ФРГ Бербок из-за позиции по «Северному потоку-2» оказалась в тупике
Песков исключил возможность ареста спорившего с Путиным режиссера СокуроваПесков исключил возможность ареста спорившего с Путиным режиссера Сокурова
В Нигерии боевики атаковали мечеть: погибли 16 человекВ Нигерии боевики атаковали мечеть: погибли 16 человек
В СИЗО Челябинска найден мертвым подозреваемый в нападении на ребенкаВ СИЗО Челябинска найден мертвым подозреваемый в нападении на ребенка

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Омбудсмен: В свердловских колониях в этом году пыток выявлено не было


10.12.2021 11:09
Омбудсмен: В свердловских колониях в этом году пыток выявлено не былоФото: pana-defenders.info

В течение 2021 года в исправительных учреждениях Свердловской области не было выявлено случаев пыток заключенных, заявила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, на подобные инциденты СКР "реагирует достаточно жестко".

Омбудсмен высказалась об этом в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Екатеринбурге, передает агентство "Интерфакс". По словам Татьяны Мерзляковой, с начала этого года на территории Свердловской области не было зафиксировано случаев пыток в колониях, хотя в прошлом подобное происходило.

Следственный комитет России (СКР) жестко реагирует на такого рода правонарушения, подчеркнула Мерзлякова. Виновные привлекаются к ответственности, применяются "очень серьезные статьи". В результате те, кто превысил полномочия, уже отбывают наказание, добавила омбудсмен.

Ранее Ломоносовский районный суд Архангельска вынес решение о заключении под стражу начальника оперативного отдела и старшего оперуполномоченного того же подразделения ИК № 16. Сотрудники исправительной колонии оказались фигурантами уголовного дела, которое возбудили по факту превышения должностных полномочий.

Как указывалось на официальном сайте суда, следствие полагает, что сотрудники колонии могли применять насилие или угрозы им заключенным. Кроме того, подозреваемые препятствовали расследованию дел. Установлено, что они предпринимали попытки шантажировать свидетелей или потерпевших, принуждая их давать ложные показания.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron проверят на экстремизмТворчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron проверят на экстремизм
Под Ярославлем задержали производившего взрывчатку подросткаПод Ярославлем задержали производившего взрывчатку подростка
Бывшего главу Федерации вольной борьбы Петербурга арестовали по делу об убийстве тридцатилетней давностиБывшего главу Федерации вольной борьбы Петербурга арестовали по делу об убийстве тридцатилетней давности
Житель Петербурга спас при пожаре двоих мужчин, ребенка, собаку и котаЖитель Петербурга спас при пожаре двоих мужчин, ребенка, собаку и кота
В Петербурге выставят на торги прижизненные издания ПушкинаВ Петербурге выставят на торги прижизненные издания Пушкина

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru