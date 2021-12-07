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В Поморье сотрудников колонии арестовали по делу о применении насилия к заключенным
7.12.2021 04:35
Фото: vk.com
Ломоносовский районный суд Архангельска вынес решение о заключении под стражу начальника оперативного отдела и старшего оперуполномоченного того же подразделения ИК No 16.
Сотрудники исправительной колонии оказались фигурантами уголовного дела, которое возбудили по факту превышения должностных полномочий, сообщают российские СМИ.
Как указано на официальном сайте суда, следствие полагает, что сотрудники колонии могли применять насилие или угрозы им заключенным. Кроме того, подозреваемые препятствовали расследованию дел. Установлено, что они предпринимали попытки шантажировать свидетелей или потерпевших, принуждая их давать ложные показания.
В отношении сотрудников ИК возбуждено уголовное дело по пп. "а, в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование правосудию) и ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение к даче ложных показаний). Задержанным уже предъявили соответствующие обвинения. Суд арестовал их на срок до 25 января 2022 года включительно.
В конце минувшего ноября ушел в отставку директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников. По данным открытых источников, в частности, агентства "Интерфакс", это могло быть связано с инцидентами, которые в последние годы происходили в СИЗО и колониях Саратовской области и других регионов РФ.
Ранее правозащитники из организации Gulagu.net объявили, что располагают значительным объемом видеоматериалов, которые свидетельствуют о систематических пытках и жестоком обращении с заключенными в России. Записи вывез за границу программист, воспользовавшийся доступом к служебным компьютерам местного УФСИН. В тот момент он отбывал срок под Саратовом.
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