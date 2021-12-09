Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Афганским девочкам не разрешают посещать школу

9.12.2021 18:01

Фото: glob-news.com



В Афганистане девочки не смогут посещать школьные занятия, пока новые власти страны не утвердят официально "политику в сфере образования". Об этом заявил Абдул Хаким Хеммат, исполняющий обязанности заместителя главы Министерства образования "Талибана" (в России деятельность этой организации официально запрещена).



Глава Минобразования Афганистана указал, что нынешняя ситуация, когда девочкам запрещается ходить в школу, представляет собой "временную задержку". Заявление министра цитирует информагентство "Шафакна" и ВВС. Абдул Хаким Хеммат пояснил, что талибы (члены запрещенной в РФ организации) намерены оформить новые правила приема учениц старше шестого класса. По словам Хеммата, власти Афганистана сейчас продолжают работу в целях создания безопасных условий для школьниц.



Ранее представители "Талибана" (в РФ деятельность организации запрещена) уже не раз выражали намерение открыть школы для девочек. Однако этого пока не случилось, хотя учебный год в стране практически завершился. Новый начнется в марте, и к этому времени, пояснил и.о. министра, ситуация может измениться.



Новые афганские власти также издали специальный указ о правах женщин в различных сферах. Документ, в котором затрагиваются вопросы брака и права наследования, не содержит никаких упоминаний образования и занятости жительниц страны.



Вскоре после обнародования этого указа в ООН выразили обеспокоенность в связи с нарушением прав афганских женщин и девочек. Агентство международной организации по делам женщин подготовило отчет, который получил название "Гендерное предупреждение". В нем, в частности, указано, что имеются свидетельства, зафиксированные по всей территории Афганистана, где женщинам приходится сталкиваться со сложностями в различных сферах, включая здравоохранение, образование, трудоустройство и участие в общественно-политической жизни. Кроме того, жительницы Афганистана не могут пользоваться свободой выражения мнений и свободой передвижения.



В докладе подчеркивалось, что права афганских девочек и женщин взаимосвязаны. По мнению ООН, в Кабуле должны безотлагательно принять меры в целях нормализации ситуации.



Напомним, ранее правительство Италии вывезло из Афганистана 49-летнюю женщину по имени Шарбат Гула, которая стала широко известной после снимка, попавшего в 1985 году на обложку National Geographic. Фото было сделано Стивом Маккарри в лагере беженцев на границе с Пакистаном. Знаменитую "афганскую Мону Лизу" эвакуировали в Рим после целого ряда обращений, которые поступали от представителей общественности и различных неправительственных организаций.



Автор: Злата Богатова

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