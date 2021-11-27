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Афганская «Мона Лиза» смогла эвакуироваться в Италию
27.11.2021 19:07
Фото: 24warez.ru
Правительство Италии вывезло из Афганистана женщину по имени Шарбат Гула, которая стала широко известной после снимка, попавшего в 1985 году на обложку National Geographic.
Фото было сделано Стивом Маккарри в лагере беженцев на границе с Пакистаном.
Знаменитую "афганскую Мону Лизу" вывезли в Рим, сообщается на официальном сайте итальянского правительства. 49-летнюю Шарбат Гула удалось доставить в Европу после целого ряда обращений, которые поступали от представителей общественности и различных неправительственных организаций. В результате римские власти смогли оказать содействие в этом вопросе в рамках программы по эвакуации жителей Афганистана и плана правительства Италии по их приему и интеграции, указано в сообщении.
Афганка Шарбат Гула приобрела мировую известность после того, как в 1985 году ее сфотографировали в лагере для беженцев на границе с Пакистаном. В течение долгого времени имя девочки, запечатленной Стивом Маккарри, оставалось загадкой. В прессе ее окрестили "афганской Моной Лизой". Лишь в 2002 году сотрудникам National Geographic удалось разыскать афганку, у которой уже было три дочери. Встретившийся с ней фотограф подтвердил, что это именно та девушка.
Ранее группа футболисток и членов их семей смогли покинуть Афганистан при содействии Ким Кардашьян и Канье Уэста, а также хасидского раввина Моше Маргартена. В результате "дорогостоящей спасательной операции" из страны в Великобританию были вывезены юные спортсменки возраста от 13 до 19 лет. Теперь они будут жить в Европе и получат официальный статус беженцев.
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