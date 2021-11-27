ИнтерНовости - новости в стране и мире
Афганская «Мона Лиза» смогла эвакуироваться в Италию
Афганская «Мона Лиза» смогла эвакуироваться в Италию
Путин, Алиев и Пашинян по итогам встречи приняли трехстороннее заявление
Путин, Алиев и Пашинян по итогам встречи приняли трехстороннее заявление
Мэр Прокопьевска снят с поста за банкет после трагедии на шахте в Кузбассе
Мэр Прокопьевска снят с поста за банкет после трагедии на шахте в Кузбассе
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Умер Александр ГрадскийУмер Александр Градский
Антонов: США в январе покинут 27 российских дипломатовАнтонов: США в январе покинут 27 российских дипломатов
Врио главы МЧС назвал причину гибели горноспасателей в «Листвяжной»Врио главы МЧС назвал причину гибели горноспасателей в «Листвяжной»
Скончался 16-летний хоккеист юниорской сборной России РодионовСкончался 16-летний хоккеист юниорской сборной России Родионов
Афганская «Мона Лиза» смогла эвакуироваться в ИталиюАфганская «Мона Лиза» смогла эвакуироваться в Италию

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Афганская «Мона Лиза» смогла эвакуироваться в Италию


27.11.2021 19:07
Афганская «Мона Лиза» смогла эвакуироваться в ИталиюФото: 24warez.ru

Правительство Италии вывезло из Афганистана женщину по имени Шарбат Гула, которая стала широко известной после снимка, попавшего в 1985 году на обложку National Geographic.

Фото было сделано Стивом Маккарри в лагере беженцев на границе с Пакистаном.

Знаменитую "афганскую Мону Лизу" вывезли в Рим, сообщается на официальном сайте итальянского правительства. 49-летнюю Шарбат Гула удалось доставить в Европу после целого ряда обращений, которые поступали от представителей общественности и различных неправительственных организаций. В результате римские власти смогли оказать содействие в этом вопросе в рамках программы по эвакуации жителей Афганистана и плана правительства Италии по их приему и интеграции, указано в сообщении.

Афганка Шарбат Гула приобрела мировую известность после того, как в 1985 году ее сфотографировали в лагере для беженцев на границе с Пакистаном. В течение долгого времени имя девочки, запечатленной Стивом Маккарри, оставалось загадкой. В прессе ее окрестили "афганской Моной Лизой". Лишь в 2002 году сотрудникам National Geographic удалось разыскать афганку, у которой уже было три дочери. Встретившийся с ней фотограф подтвердил, что это именно та девушка.

Ранее группа футболисток и членов их семей смогли покинуть Афганистан при содействии Ким Кардашьян и Канье Уэста, а также хасидского раввина Моше Маргартена. В результате "дорогостоящей спасательной операции" из страны в Великобританию были вывезены юные спортсменки возраста от 13 до 19 лет. Теперь они будут жить в Европе и получат официальный статус беженцев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Врио главы МЧС назвал причину гибели горноспасателей в «Листвяжной»Врио главы МЧС назвал причину гибели горноспасателей в «Листвяжной»
Один из задержанных после ДТП с выпавшим трупом в Ленобласти признался в каннибализмеОдин из задержанных после ДТП с выпавшим трупом в Ленобласти признался в каннибализме
Под Красноярском девочку заставили ходить босиком по школеПод Красноярском девочку заставили ходить босиком по школе
Зеленский рассказал о готовящемся на Украине госпереворотеЗеленский рассказал о готовящемся на Украине госперевороте
В РФ зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей 12-17 летВ РФ зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей 12-17 лет

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru