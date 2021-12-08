Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге выставят на торги прижизненные издания Пушкина

8.12.2021 18:04

Фото: vk.com



В Санкт-Петербурге будут выставлены на торги сразу три прижизненных издания Александра Пушкина.



Раритетные книги из уничтоженного тиража представят 16 декабря в Российском аукционном доме, передает агентство "Интерфакс".



По словам организаторов торгов, в рамках предстоящего аукциона в общей сложности предполагается представить свыше двухсот очень интересных лотов. Ценители смогут выбирать издания по истории и праву, финансам и искусству, различную художественную литературу и автографы, а также произведения живописи и гравюры. Диапазон начальной стоимости составляет от 1 тыс. до 7 млн рублей.



В числе наиболее ценных лотов - одно из редчайших прижизненных изданий Александра Пушкина, которое эксперты предварительно оценили в сумму от 1,2 до 1,5 млн рублей. Этот сборник включает в себя первое издание "Пиковой дамы" в виде книги (до того повесть анонимно публиковалась только на страницах "Библиотеки для чтения" Александра Смирдина), второе издание "Повестей Белкина" и две главы из "Арапа Петра Великого".



Выпущенная летом 1834 года книга не очень хорошо продавалась, поэтому к концу 1836 года решили переиздать ее в виде части нового издания "Романы и повести". Предполагалось, что оно выйдет в 1837 году, но к тому времени великий русский поэт трагически скончался. Опека вскоре после его смерти предпочла уничтожить уже отпечатанные материалы. В результате были сожжены первая часть ("Капитанская дочка") и вторая, в которую вошли "Повести, изданные Пушкиным" 1834 года.



"Просочившаяся" в продажу до того, как ее уничтожили, книга впоследствии стала считаться большой редкостью из прижизненных изданий Пушкина. По данным специалистов, до читателей тогда дошли не более полутора-двух сотен экземпляров.



На торгах также будут выставлены подарок Ивана Тургенева его последней возлюбленной и автографы Льва Толстого, Николая Гумилева и других выдающихся отечественных литераторов.



Напомним, минувшим летом власти Франции приобрели оригинал знаменитого романа "120 дней Содома" Маркиза де Сада для Национальной библиотеки. Сумма сделки составила более 4,5 млн евро. Как подчеркивалось в заявлении Министерства культуры Пятой республики, речь идет об одном из наиболее важных приобретений за последние годы. Представители Минкультуры Франции выразили уверенность, что произведение Маркиза де Сада "исключительно обогатит" национальную коллекцию.



Автор: Злата Богатова

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