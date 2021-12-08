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В столице Мексики могут запретить корриду


8.12.2021 13:04
В столице Мексики могут запретить корридуФото: nieuwsblad.be

В мексиканской столице, где находится самая крупная арена для корриды в мире, могут официально запретить проведение таких мероприятий.

Соответствующее заключение одобрила Комиссия по защите животных в Конгрессе Мехико, передают зарубежные СМИ.

Как стало известно, Комиссия по защите животных мексиканской столицы приняла решение об утверждении инициативы о проекте декрета о запрете корриды. В случае, если документ будет одобрен на пленарном заседании, в городе больше не будут организовывать бои быков.

Отмечается, что постановление позволит корректировать положения Закона о защите животных в Мехико, которые касаются корриды.

В минувшем ноябре в одном из американских зверинцев от коронавируса умерли сразу три снежных барса. Редкие звери скончались в зоопарке города Линкольн, который находится в штате Небраска. Ветеринары выявили COVID-19 также у двух суматранских тигров, их специалистам удалось спасти.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 185

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