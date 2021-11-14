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В США от коронавируса умерли три снежных барса, живших в зоопарке Линкольна


14.11.2021 19:00
В США от коронавируса умерли три снежных барса, живших в зоопарке ЛинкольнаФото: goodfon.ru

В одном из американских зверинцев умерли сразу три снежных барса, передает Associated Press.

Редкие звери скончались в зоопарке города Линкольн, который находится в штате Небраска.

Животные не справились с осложнениями, возникшими из-за коронавируса. Ветеринары выявили COVID-19 также у двух суматранских тигров. Этих хищников специалистам удалось спасти. Отмечается, что заболевших тигров и барсов начали лечить еще в октябре.

Детский зоопарк Линкольна сейчас продолжает принимать посетителей. В организации пояснили, что стараются строго соблюдать все санитарные предписания и требования.

Снежный барс (ирбис) входит в число животных, которые включены в Красный список Международного союза охраны природы. Эти хищники ранее были признаны редкими или исчезающими во всех двенадцати государствах, где они встречаются в естественной среде обитания, включая Россию, страны Средней Азии, Афганистан, Бутан, Индию и Непал.

Напомним, минувшим летом в зоопарках Соединенных Штатов животных начали вакцинировать от коронавируса. Первыми прививки от COVID-19 получили звери из калифорнийского Окленда, вошедшие в группу риска - тигры, гризли и черные медведи, горные львы и хорьки.

Автор: Злата Богатова
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