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Подростка из Комсомольска-на-Амуре в связи с гибелью одноклассника поместили под домашний арест
7.12.2021 15:05
Фото: deon.pl
Мальчик, после удара которого умер его одноклассник, находится под домашним арестом, информирует пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
ЧП случилось на прошлой неделе в одной из школ Комсомольска-на-Амуре.
В рамках расследования осуществлен комплекс следственных и процессуальных действий, собран характеризующий материал, после чего школьнику предъявили обвинение. В ведомстве сообщили, что суд избрал подростку меру пресечения в виде домашнего ареста.
Как уже сообщалось, трагедия случилась 3 декабря в школе No 6 города Комсомольска-на-Амуре. По предварительным данным, 13-летний учащийся седьмого класса умер после потасовки со сверстником, информировала ранее местная прокуратура. По результатам доследственной проверки возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, который повлек за собой по неосторожности гибель потерпевшего).
ЧП случилось на уроке биологии, когда повздорили двое мальчиков. Один из них в процессе ссоры оскорбил соученика, после чего тот нанес обидчику удар по голове. Получивший травму школьник вскоре скончался в кабинете медика. Прибывшая скорая не смогла реанимировать ребенка.
По данным Следственного комитета, в числе отрабатываемых версий - бездействие представителей образовательной организации по предотвращению конфликта между учащимися.
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