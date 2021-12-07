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Подростка из Комсомольска-на-Амуре в связи с гибелью одноклассника поместили под домашний арест


7.12.2021 15:05
Подростка из Комсомольска-на-Амуре в связи с гибелью одноклассника поместили под домашний арестФото: deon.pl

Мальчик, после удара которого умер его одноклассник, находится под домашним арестом, информирует пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

ЧП случилось на прошлой неделе в одной из школ Комсомольска-на-Амуре.

В рамках расследования осуществлен комплекс следственных и процессуальных действий, собран характеризующий материал, после чего школьнику предъявили обвинение. В ведомстве сообщили, что суд избрал подростку меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как уже сообщалось, трагедия случилась 3 декабря в школе No 6 города Комсомольска-на-Амуре. По предварительным данным, 13-летний учащийся седьмого класса умер после потасовки со сверстником, информировала ранее местная прокуратура. По результатам доследственной проверки возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, который повлек за собой по неосторожности гибель потерпевшего).

ЧП случилось на уроке биологии, когда повздорили двое мальчиков. Один из них в процессе ссоры оскорбил соученика, после чего тот нанес обидчику удар по голове. Получивший травму школьник вскоре скончался в кабинете медика. Прибывшая скорая не смогла реанимировать ребенка.

По данным Следственного комитета, в числе отрабатываемых версий - бездействие представителей образовательной организации по предотвращению конфликта между учащимися.

Автор: Злата Богатова

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