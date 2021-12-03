Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Комсомольске-на-Амуре мальчик умер после драки в школе

3.12.2021 12:24

Фото: vk.com



Семиклассник умер после конфликта со сверстником в одной из школ Комсомольска-на-Амуре, передают российские СМИ. По факту ЧП уже возбуждены уголовные дела по статьям о халатности и причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой гибель потерпевшего.



Правоохранительные органы Хабаровского края выясняют обстоятельства трагического происшествия в одном из образовательных учреждений Комсомольска-на-Амуре. По предварительным данным, 13-летний учащийся седьмого класса умер после потасовки со сверстником, информирует местная прокуратура. По результатам доследственной проверки возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, который повлек за собой по неосторожности гибель потерпевшего).



ЧП случилось на уроке биологии, когда повздорили двое мальчиков. Один из них в процессе ссоры оскорбил соученика, после чего тот нанес обидчику удар по голове. Получивший травму школьник вскоре скончался в кабинете медика. Прибывшая скорая не смогла реанимировать ребенка.



Отмечается, что в образовательное учреждение, где произошла трагедия, выезжал первый зампрокурора города Владимир Таболин. Прокуратура намерена, в частности, проверить, насколько быстро бригада скорой приехала на вызов в школу.



В пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской АО отметили, что в рамках расследования инцидента уже назначили ряд экспертиз. Ведется поиск и допрос очевидцев из числа учащихся и сотрудников школы.



Автор: Злата Богатова

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