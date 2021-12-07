Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Ярославлем задержали производившего взрывчатку подростка

7.12.2021 11:16

Фото: russian7.ru



Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали на территории Ярославской области 16-летнего подростка, изготавливавшего взрывчатые вещества, передают российские СМИ.



По имеющимся данным, студент одного из средних специальных учебных заведений намеревался совершить акции, которые могли быть направлены на дестабилизацию политической ситуации.



Подросток производил взрывчатку в целях осуществления акций, целью которых являлась дестабилизация внутриполитической обстановки, рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. О задержанном известно, что он является гражданином РФ 2005 г.р. и разделяет идеологию анархизма. Установлено также, что студент состоял в "закрытых" телеграм-чатах, объединявших "радикально настроенных граждан", пояснили представители ЦОС.



Подозреваемый публиковал в сети призывы к насильственным действиям в отношении силовиков и сотрудников органов власти, а также намеревался осуществить резонансную акцию. Во время обыска у него обнаружили и изъяли кустарно изготовленную взрывчатку и компоненты, необходимые для ее получения, обрез охотничьего ружья и боеприпасы, хранившиеся незаконно. Сотрудники правоохранительных органов также приступили к изучению принадлежащих подростку средства связи и коммуникации.



В СКР пояснили, что в отношении студента уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов). В скором времени суд решит вопрос о мере пресечения.



Весной текущего года ФСБ предотвратила масштабный теракт, планировавшийся на одном из важных энергетических объектов на территории Калининградской области. По данным спецслужбы, подозреваемый в подготовке этого преступления местный житель испытывал "ненависть к действующей власти" и пытался вербовать других лиц в целях вовлечения их в противоправную деятельность.



Автор: Злата Богатова

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