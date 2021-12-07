ИнтерНовости - новости в стране и мире
Китайские дипломаты отреагировали на решение США бойкотировать Олимпиаду в Пекине
Китайские дипломаты отреагировали на решение США бойкотировать Олимпиаду в Пекине
В Башкирии арестован подозреваемый в нападении на полицейского, его сообщник в больнице
В Башкирии арестован подозреваемый в нападении на полицейского, его сообщник в больнице
СМИ: ЦБ предлагает ввести обязательную сумму возврата пострадавшим от мошенников
СМИ: ЦБ предлагает ввести обязательную сумму возврата пострадавшим от мошенников
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Верховный суд разрешил штрафовать граждан за отсутствие маски без экспертизыВерховный суд разрешил штрафовать граждан за отсутствие маски без экспертизы
Под Ярославлем задержали производившего взрывчатку подросткаПод Ярославлем задержали производившего взрывчатку подростка
Китайские дипломаты отреагировали на решение США бойкотировать Олимпиаду в ПекинеКитайские дипломаты отреагировали на решение США бойкотировать Олимпиаду в Пекине
Еврокомиссия подвергла критике статью FT о недоверии к данным США о «вторжении» РФ на УкраинуЕврокомиссия подвергла критике статью FT о недоверии к данным США о «вторжении» РФ на Украину
В Петропавловской крепости представят иконографию Александра НевскогоВ Петропавловской крепости представят иконографию Александра Невского

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Под Ярославлем задержали производившего взрывчатку подростка


7.12.2021 11:16
Под Ярославлем задержали производившего взрывчатку подросткаФото: russian7.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали на территории Ярославской области 16-летнего подростка, изготавливавшего взрывчатые вещества, передают российские СМИ.

По имеющимся данным, студент одного из средних специальных учебных заведений намеревался совершить акции, которые могли быть направлены на дестабилизацию политической ситуации.

Подросток производил взрывчатку в целях осуществления акций, целью которых являлась дестабилизация внутриполитической обстановки, рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. О задержанном известно, что он является гражданином РФ 2005 г.р. и разделяет идеологию анархизма. Установлено также, что студент состоял в "закрытых" телеграм-чатах, объединявших "радикально настроенных граждан", пояснили представители ЦОС.

Подозреваемый публиковал в сети призывы к насильственным действиям в отношении силовиков и сотрудников органов власти, а также намеревался осуществить резонансную акцию. Во время обыска у него обнаружили и изъяли кустарно изготовленную взрывчатку и компоненты, необходимые для ее получения, обрез охотничьего ружья и боеприпасы, хранившиеся незаконно. Сотрудники правоохранительных органов также приступили к изучению принадлежащих подростку средства связи и коммуникации.

В СКР пояснили, что в отношении студента уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов). В скором времени суд решит вопрос о мере пресечения.

Весной текущего года ФСБ предотвратила масштабный теракт, планировавшийся на одном из важных энергетических объектов на территории Калининградской области. По данным спецслужбы, подозреваемый в подготовке этого преступления местный житель испытывал "ненависть к действующей власти" и пытался вербовать других лиц в целях вовлечения их в противоправную деятельность.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 202

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В Комсомольске-на-Амуре мальчик умер после драки в школеВ Комсомольске-на-Амуре мальчик умер после драки в школе
В Норвегии выступили против присутствия НАТО у границ РоссииВ Норвегии выступили против присутствия НАТО у границ России
Байден допустил размещение ударных комплексов на УкраинеБайден допустил размещение ударных комплексов на Украине
Под Самарой задержан сбежавший из колонии контрабандистПод Самарой задержан сбежавший из колонии контрабандист
Творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron проверят на экстремизмТворчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron проверят на экстремизм

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru