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В Кении до 32 возросло число жертв падения автобуса в реку


7.12.2021 10:06
В Кении до 32 возросло число жертв падения автобуса в рекуФото: rtr-vesti.ru

На востоке Кении спасатели отыскали и извлекли из воды тела еще нескольких погибших в результате ЧП с пассажирским автобусом, передает Синьхуа.

Количество жертв трагедии увеличилось до тридцати двух человек.

Местные власти подтвердили, что число погибших возросло, сообщает агентство. Семнадцать пассажиров удалось спасти подоспевшим сотрудникам экстренных служб, уточняется со ссылкой на заявление региональной администрации.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Они должны быть уверены, что под водой больше нет никого из погибших. Установлено, что когда автобус затонул, в нем находились около пятидесяти человек.

Напомним, жертвами ЧП стали люди, направлявшиеся на свадьбу. Предположительно, водитель транспортного средства пытался пересечь реку Энзиу вброд и потерял управление. Когда автобус находился в воде, из-за сильного течения его перевернуло на левый бок. Затем транспортное средство затянуло в подводную яму.

Первоначально было объявлено о гибели двадцати четырех человек. После трагического происшествия праздничные мероприятия пришлось отменить.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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