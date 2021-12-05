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В Кении затонул ехавший на свадьбу автобус: погибли 24 человека
5.12.2021 05:14
Фото: rtr-vesti.ru
По меньшей мере двадцати четыре человека стали жертвами ДТП в Кении, где в реку упал автобус, следовавший на свадебное торжество.
Смертельная авария случилась в центральной части страны, передают зарубежные СМИ. На месте происшествия продолжается поисковая операция.
В реке Энзиу затонул автобус с пассажирами, ехавшими на торжество по случаю свадьбы пожилой пары, которым более семидесяти лет, сообщает The Star. По предварительным данным, водитель транспортного средства пытался пересечь реку вброд и потерял управление. Когда автобус находился в воде, из-за сильного течения его перевернуло на левый бок. Затем транспортное средство затянуло в подводную яму, после чего оно стремительно скрылось на глубине, пишет кенийская газета.
Со ссылкой на представителей местной полиции отмечается, что пятнадцать погибших были членами одной семьи. Экстренным службам удалось спасти двенадцать человек. Поисковые мероприятия затруднялись по причине сильного течения.
После трагического происшествия праздничные мероприятия пришлось отменить.
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