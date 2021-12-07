Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названа возможная причина пожара в валдайской колонии, где погиб заключенный

7.12.2021 06:41

Фото: otpboos.ru



Возгорание в исправительной колонии в Валдае могло начаться из-за поджога матраса осужденным, заявили представители Следственного комитета России (СКР). В результате ЧП один человек погиб, четверо попали в больницы. Врачи диагностировали у пострадавших отравление продуктами горения.



По версии следствия, пожар в исправительной колонии общего режима No 4 в Валдае (Новгородская область) мог начаться из-за действий одного из осужденных, который поджег матрас в камере, рассказала представитель СКР Анастасия Садриева, передает агентство "Интерфакс".



ЧП случилось накануне утром в штрафном изоляторе ИК. В результате пожара погиб один осужденный, четверо отравились продуктами горения и были доставлены в региональный филиал Северо-Западного окружного научно-клинического центра. Врачи оценивают состояние одного из пациентов как тяжелое, еще трое получили отравление в легкой форме.



После случившегося все учреждения регионального УФСИН будут проверены на пожарную безопасность, заявила старший помощник прокурора Новгородской области Инна Виноградова. По ее словам, соответствующее распоряжение отдал глава регионального надзорного ведомства Денис Герасимов.



Ранее Ломоносовский районный суд Архангельска вынес решение о заключении под стражу начальника оперативного отдела и старшего оперуполномоченного того же подразделения ИК No 16. Сотрудники исправительной колонии оказались фигурантами уголовного дела, которое возбудили по факту превышения должностных полномочий.



Следствие полагает, что сотрудники колонии могли применять насилие или угрозы им заключенным. Кроме того, подозреваемые препятствовали расследованию дел. Установлено, что они предпринимали попытки шантажировать свидетелей или потерпевших, принуждая их давать ложные показания. Задержанным уже предъявили обвинения по пп. "а, в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование правосудию) и ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение к даче ложных показаний). Суд арестовал их на срок до 25 января 2022 года включительно.



Автор: Злата Богатова

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