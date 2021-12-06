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Китайские дипломаты отреагировали на решение США бойкотировать Олимпиаду в Пекине
05:41
Фото: vrt.be
В Китае заявили, что американских чиновников и дипломатов на Олимпийские игры в Пекин никто не приглашал.
Соответствующий комментарий был дан посольством КНР в столице Соединенных Штатов Вашингтоне, передает "Интерфакс".
Представители МИД Китая заявили, что дипломатов и чиновников США на Игры в Пекин никто не приглашал. В посольстве КНР в Вашингтоне назвали "амбициозным" актом и "политической манипуляцией" решение американских властей о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады, которая состоится в столице Китая в феврале следующего года.
Как заявил представитель китайского посольства Лю Пэнъюй, этот "дипломатический бойкот" возник из ниоткуда". В действительности речь идет о "серьезном искажении духа Олимпийской хартии", указал дипломат. По его словам, всем безразлично, прибудут эти люди или нет, их присутствие не окажет никакого влияния на проведение игр.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сделала заявление о том, что власти Соединенных Штатов не намерены направлять дипломатов, как и других официальных лиц, в Китай на Олимпийские и Паралимпийские игры. В качестве причины такого решения она указала нарушения права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
По последним официальным данным, спортсмены из США собираются принимать участие в Играх в Пекине, которые состоятся с 4 по 20 февраля.
В Международном олимпийском комитете (МОК) на решение американского руководства отреагировали с уважением. Как указывалось на сайте организации, вопрос присутствия правительственных чиновников и дипломатов представляет собой исключительно политическое решение каждого отдельного государства. Подчеркнув, что МОК в своем политическом нейтралитете воспринимает с полным уважением такие заявления, Комитет приветствовал факт возможного участия в Играх американских атлетов.
В последние годы в США уже не раз поднимали вопросы, связанные с положением представителей меньшинств в СУАР. Представители американских властей проводили официальные встречи с делегатами притесняемого, по данным Белого дома, мусульманского народа. В СМИ публиковали секретные документы, свидетельствующие о тяжелом положении уйгуров в Китае.
В минувшем феврале китайский регулятор вещания объявил о снятии BBC World News с эфира на территории страны, из-за несоответствий с требованиями правдивости материалов, их беспристрастности и ненаправленности на подрыв национальных интересов. Речь шла о сюжетах, которые были посвящены СУАР на северо-западе Китая. Утверждалось, что в расположенных там спецлагерях уйгурок подвергали сексуальному насилию в "промышленных масштабах".
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