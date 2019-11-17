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В США обнародовали секретные документы о притесняемых в Китае уйгурах
00:22
Фото: diapazon.kz
Американское издание The New York Times опубликовало секретные документы, где говорится о том, как перевоспитывать представителей меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Утверждается, что документы предоставил источник в руководстве КНР, пожелавший сохранить анонимность.
В документах Коммунистической партии Китая, содержание которых было обнародовано в США, в частности, содержатся советы на тему, как говорить с возмущенными родственниками пропавших уйгуров. Речь идет о представителях мусульманского населения региона.
Близким уйгуров, судя по этим рекомендациям, нужно сообщать о том, что их родственники находятся в "учебной школе", созданной правительством КНР. При этом покинуть ее они не могут, ведь им нужно пройти "обучение и подготовку", чтобы в полном объеме осознать "опасность религиозного экстремизма".
Ранее министерство торговли Соединенных Штатов внесло в черный список около тридцати китайских организаций, которые, по мнению Вашингтона, якобы могут ущемлять права мусульманского населения Синьцзян-Уйгурского автономного региона КНР.
После встречи делегации уйгуров с представителями американского Госдепа, которая проходила в столице США, госсекретарь Майк Помпео заявил о продолжающихся случаях преследования, включая задержания. Глава ведомства подчеркнул, что в Вашингтоне эту информацию отслеживают и фиксируют.
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