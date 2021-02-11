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В Китае запретили вещание BBC World News


05:18
В Китае запретили вещание BBC World NewsФото: tvn24.pl

Китайский регулятор вещания объявил о снятии BBC World News с эфира на территории страны, передает агентство Синьхуа.

Власти КНР приняли такое решение из-за существенных нарушений в области контента.

Национальная администрация телевидения и радио КНР объявила, что BBC World News допустила ряд серьезных нарушений правил телевизионного и радиовещания, которые установлены руководством страны для иностранных телекомпаний, работающих в Китае и освещающих темы, связанные с внутренними делами.

Речь идет о несоответствии с требованиями правдивости материалов, их беспристрастности и ненаправленности на подрыв национальных интересов, указано в официальном сообщении регулятора. Учитывая, что канал не отвечает требованиям к вещанию в Китае на правах зарубежного СМИ, было принято решение о прекращении трансляций BBC World News на территории страны.

Канал лишился права на продолжение деятельности в КНР. Администрация не примет заявку на вещание на новый год, пояснил регулятор.

Не так давно в телевизионный канал BBC выпустил в эфир несколько материалов, которые были посвящены Синьцзян-Уйгурскому автономному району на северо-западе КНР. В частности, в эфире сообщалось о спецлагерях, где уйгурок подвергали сексуальному насилию в "промышленных масштабах". В качестве доказательства этого авторы материалов приводили рассказы женщин, которым удалось выехать в Соединенные Штаты с помощью сепаратистских и экстремистских организаций, существующих при финансовой поддержке американской стороны.

Автор: Злата Богатова

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