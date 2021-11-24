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Глава ФСИН отправлен в отставку из-за инцидентов с насилием в колониях и СИЗО


16:06
Глава ФСИН отправлен в отставку из-за инцидентов с насилием в колониях и СИЗОФото: livejournal.com

Решение об отставке директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Калашникова может быть связано с инцидентами, происходившими в СИЗО и колониях Саратовской области и других регионов.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный осведомленный источник, речь идет о публикациях, которые не так давно вызвали обширный общественный резонанс.

Основной причиной отставки Александра Калашникова могут считаться резонансные происшествия в колониях и СИЗО на территории Саратовской области и других регионов РФ, отмечает агентство.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности главы ФСИН и назначил на этот пост Аркадия Гостева.

Напомним, в первых числах октября представители правозащитной организации Gulagu.net рассказали о большом объеме видеозаписей, которые оказались в их распоряжении. Свидетельства систематических пыток и жестокого обращения с заключенными в различных колониях РФ были вывезены за рубеж программистом, который получил доступ к компьютерам местного УФСИН, когда отбывал срок под Саратовом.

Вскоре после этого были опубликованы шокирующие кадры, сделанные в туберкулезной больнице (ОТБ) No1 УФСИН по Саратовской области. Впоследствии ФСБ и Генпрокуратура информировали о начале проверок и возбуждении десятков уголовных дел. Ряд высокопоставленных представителей руководства ФСИН по Саратовской области покинули свои посты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 174

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