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На севере Мексики столкнулись 15 машин: погибли пять человек
6.12.2021 10:03
Фото: ufanotes.ru
По меньшей мере пять человек стали жертвами крупной дорожной аварии, которая произошла в севере Мексики.
На территории штата Коауила столкнулись пятнадцать машин, передают латиноамериканские СМИ со ссылкой на заявление местной полиции.
По предварительным данным, масштабное ДТП случилось на автотрассе Матеуала — Сальтильо, где потерял управление грузовой автомобиль с прицепом. Многотонная машина спровоцировала столкновение пятнадцати машин, после чего движение на этом участке дороги было полностью блокировано.
Вскоре после ЧП местные власти подтвердили сведения о пяти погибших. Пятнадцать человек пострадали, сведений о их состоянии из официальных источников пока не поступало.
На место происшествия продолжают работу экстренные службы, полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Ранее в Мексике были вновь найдены останки массового убийства. Пять мешков с человеческими останками обнаружила полиция штата Сакатекас. Правоохранители пояснили, что пока даже не могут назвать количество погибших. Расчлененные тела направили в бюро судебно-медицинской экспертизы.
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