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На севере Мексики столкнулись 15 машин: погибли пять человек


6.12.2021 10:03
На севере Мексики столкнулись 15 машин: погибли пять человекФото: ufanotes.ru

По меньшей мере пять человек стали жертвами крупной дорожной аварии, которая произошла в севере Мексики.

На территории штата Коауила столкнулись пятнадцать машин, передают латиноамериканские СМИ со ссылкой на заявление местной полиции.

По предварительным данным, масштабное ДТП случилось на автотрассе Матеуала — Сальтильо, где потерял управление грузовой автомобиль с прицепом. Многотонная машина спровоцировала столкновение пятнадцати машин, после чего движение на этом участке дороги было полностью блокировано.

Вскоре после ЧП местные власти подтвердили сведения о пяти погибших. Пятнадцать человек пострадали, сведений о их состоянии из официальных источников пока не поступало.

На место происшествия продолжают работу экстренные службы, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее в Мексике были вновь найдены останки массового убийства. Пять мешков с человеческими останками обнаружила полиция штата Сакатекас. Правоохранители пояснили, что пока даже не могут назвать количество погибших. Расчлененные тела направили в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 186

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