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В Мексике найдены пять мешков с человеческими останками
6.12.2021 05:05
Фото: navegandodelpasadoalfuturo.net
В течение суток в мексиканском штате Сакатекас в центре страны убили не менее девяти человек, передает ТАСС со ссылкой на латиноамериканские СМИ.
Кроме того, полиция региона обнаружила пять мешков, в которых находились останки погибших.
ЧП случилось в городе Фреснильо, передает газета El Universal. Расчлененные человеческие останки, найденные в мешках, направили в бюро судебно-медицинской экспертизы. В полиции затруднились назвать число погибших, это предстоит выяснить специалистам.
По данным официальной статистики, в течение суток на территории штата Сакатекас были убиты по меньшей мере девять человек.
Ранее тела десяти жертв массового убийства были найдены на территории муниципалитета Куаутемок в том же штате Сакатекас. Неизвестные подвесили останки погибших людей над федеральной автотрассой, прикрепив их к конструкциям пешеходного моста.
В Сакатекасе уже несколько лет не утихает ожесточенное противостояние между членами наркокартелей "Синалоа" и "Новое поколение Халиско". Борьба за влияние спровоцировала значительное увеличение количества убийств. В 2019 году власти зафиксировали свыше 700 жертв преступлений такого рода, а с начала текущего года зарегистрировано уже более 1,2 тыс. погибших. По мнению полиции, более 90% этих убийств совершались членами преступных сообществ.
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