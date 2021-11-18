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В Мексике совершено массовое убийство
04:10
Фото: st-s.pro
На территории мексиканского штата Сакатекас в центре страны найдены тела десяти жертв массового убийства.
Неизвестные подвесили останки погибших людей над федеральной автотрассой.
Как рассказали представители региональной комиссии по вопросам поддержания мира и безопасности, ЧП случилось в муниципалитете Куаутемок. Останки девяти погибших были обнаружены подвешенными над федеральной трассой, их прикрепили к конструкциям пешеходного моста.
Тело еще одного человека нашли на трассе. Правоохранители приступили к выяснению обстоятельств происшествия, личности погибших устанавливаются. Пока ни одна их преступных группировок, действующих в штате Сакатекас, не заявила о своей причастности к инциденту.
Напомним, в конце минувшего октября в Мексике вновь убили журналиста. Преступление было совершено в штате Чьяпас на юге страны. Жертвой неизвестных стал Фреди Лопес Аревало, скончавшийся из-за огнестрельных ранений. Коллеги журналиста, возглавлявшего портал Jovel, связывают покушение с его профессиональной деятельностью.
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