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В Бурятии во время взрывных работ в шахте погиб проходчик
5.12.2021 07:14
Фото: donzempro.ru
В ходе взрывных мероприятий на золотодобывающем руднике "Владимирский" в Окинском районе Бурятии получили травмы двое горнорабочих, передают российские СМИ со ссылкой на заявление местных властей.
Позже стало известно, что один из пострадавших скончался.
Сведения о гибели работника шахты подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. По данным ведомства, ЧП случилось в ночь на 4 декабря, когда на золотом руднике "Владимирский" производились плановые взрывные работы. Установлено, что в непроветренный забой спустились четверо проходчиков, двое из которых затем потеряли сознание. Остальные смогли выбраться на поверхность самостоятельно.
Как сообщила ранее пресс-служба ГУ МЧС по региону, двоих горнорабочих, которые находились в бессознательном состоянии, на поверхность подняли дежурные силы ВГСЧ. Пострадавших незамедлительно передали медикам. Отмечалось, что происшествие зафиксировано в труднодоступной местности.
По данным СКР, тело проходчика, погибшего, предположительно из-за отравления оставшимся в штольне угарным газом, обнаружили после завершения плановых работ. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло за собой гибель человека).
Ранее власти Кузбасса сообщили, что спасателям удалось найти и поднять на поверхность тела еще одиннадцати погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная". По данным правительства Кемеровской области, под землей остаются останки двадцати семи шахтеров и двух горноспасателей. В стационарах региона на тот момент находились шестнадцать пострадавших. Врачи оценивают состояние большинства пациентов как удовлетворительное, одного - средней степени тяжести. Тринадцать человек уже начали готовить к выписке.
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