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Под землей остаются останки 29 погибших в «Листвяжной»Под землей остаются останки 29 погибших в «Листвяжной»

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Под землей остаются останки 29 погибших в «Листвяжной»


3.12.2021 13:10
Под землей остаются останки 29 погибших в «Листвяжной»Фото: a5list.ru

За минувшие сутки спасателям удалось найти и поднять на поверхность тела одиннадцати погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

Как сообщила пресс-служба администрации правительства Кемеровской области, под землей остаются останки двадцати семи шахтеров и двух горноспасателей.

К настоящему времени установлено местоположение тел двенадцати шахтеров и горноспасателей. Продолжаются поиски пятнадцати погибших шахтеров, указано в сообщении местных властей. Предполагается, что в пятницу проведут проветривание аварийных участков в целях поиска останков погибших и ликвидации последствий происшествия.

Пресс-служба правительства региона также отмечает, что газообстановка в шахте остается достаточно сложной, но при этом стабильной. Отделения горноспасателей сейчас осуществляют разведку необследованных участков горных выработок, чтобы найти и поднять на поверхность тела погибших.

По последним официальным данным, в местных стационарах остаются шестнадцать пострадавших. Врачи оценивают состояние большинства пациентов как удовлетворительное, одного - средней степени тяжести. Медики сообщают, что тринадцать человек уже начали готовить к выписке.

25 ноября в угледобывающей шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло два взрыва метана. Жертвами трагедии стал пятьдесят один человек, включая пятерых горноспасателей, более шестидесяти горняков пострадали. Десятки шахтеров, предположительно, погибли еще при первом взрыве. Горноспасатели, направленные к месту ЧП, стали жертвами второго взрыва.

Автор: Злата Богатова

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