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В Башкирии арестован подозреваемый в нападении на полицейского, его сообщник в больнице


5.12.2021 04:07
В Башкирии арестован подозреваемый в нападении на полицейского, его сообщник в больницеФото: sledcom.ru

Суд в Башкирии вынес решение об аресте 42-летнего жителя Стерлибашевского района, обвиняемого по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь представителя правоохранительных органов).

Второй фигурант этого дела находится в больнице, сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

В Башкирии арестован один из подозреваемых в вооруженном нападении на участкового полиции, указано в сообщении ведомства. Второй мужчина во время задержании пытался свести счеты с жизнью, но его спасли и доставили в медицинское учреждение. По факту инцидента завели уголовные дела по ст. 317 УК РФ и п. "а" ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение оружия, которое было совершено по предварительному сговору группой лиц).

ЧП случилось в минувшую пятницу, 3 декабря, когда в деревню Ак-Чишма Стерлибашевского района прибыли двое сотрудников полиции. Участковые уполномоченные должны были задержать и доставить в региональное подразделение СКР подозреваемых в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).

Увидев силовиков, подозреваемый вместе со знакомым, который находился в его доме, начали оказывать сопротивление и пытались скрыться. В завязавшейся потасовке злоумышленники смогли отобрать у одного из участковых табельное оружие и ранить из него полицейского. Правоохранитель был доставлен в медицинское учреждение, сведений о его состоянии пока нет.

Позже подозреваемые были найдены в лесном массиве неподалеку от населенного пункта Верхний Алыштан в Федоровском районе Башкирии. Мужчин задержали через несколько часов после инцидента, отметили в полиции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 178

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