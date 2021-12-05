|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Башкирии арестован подозреваемый в нападении на полицейского, его сообщник в больнице
5.12.2021 04:07
Фото: sledcom.ru
Суд в Башкирии вынес решение об аресте 42-летнего жителя Стерлибашевского района, обвиняемого по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь представителя правоохранительных органов).
Второй фигурант этого дела находится в больнице, сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.
В Башкирии арестован один из подозреваемых в вооруженном нападении на участкового полиции, указано в сообщении ведомства. Второй мужчина во время задержании пытался свести счеты с жизнью, но его спасли и доставили в медицинское учреждение. По факту инцидента завели уголовные дела по ст. 317 УК РФ и п. "а" ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение оружия, которое было совершено по предварительному сговору группой лиц).
ЧП случилось в минувшую пятницу, 3 декабря, когда в деревню Ак-Чишма Стерлибашевского района прибыли двое сотрудников полиции. Участковые уполномоченные должны были задержать и доставить в региональное подразделение СКР подозреваемых в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).
Увидев силовиков, подозреваемый вместе со знакомым, который находился в его доме, начали оказывать сопротивление и пытались скрыться. В завязавшейся потасовке злоумышленники смогли отобрать у одного из участковых табельное оружие и ранить из него полицейского. Правоохранитель был доставлен в медицинское учреждение, сведений о его состоянии пока нет.
Позже подозреваемые были найдены в лесном массиве неподалеку от населенного пункта Верхний Алыштан в Федоровском районе Башкирии. Мужчин задержали через несколько часов после инцидента, отметили в полиции.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|