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В Джорджии застрелены четыре человека, включая полицейского
3.12.2021 17:41
Фото: novayagazeta-ug.ru
Правоохранительные органы американского штата Джорджия выясняют обстоятельства перестрелки, в результате которой погибли четыре человека.
В числе жертв - сотрудник полиции, сообщает телевизионный канал WSB-TV со ссылкой на заявление местных властей.
Инцидент зафиксирован на территории округа Клейтон. Полицейские прибыли на вызов о семейной ссоре и стрельбе в районе, который находится к югу от станции метро "Атланта". Сотрудники правопорядка обнаружили во дворе дома женщину и ребенка с ранениями.
Когда полицейские пытались оказать пострадавшим помощь, по ним был открыт огонь. Злоумышленник вел прицельный обстрел из неустановленного места, смертельно ранив офицера полиции и двух женщин. Еще один силовик и 12-летний ребенок доставлены в больницу, их состояние медики оценивают как тяжелое.
Известно, что подозреваемый в стрельбе мужчина был нейтрализован ответным огнем. Личность злоумышленника установлена, он является 35-летним местным жителем. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее 15-летний Итан Крамбли, задержанный после стрельбы в одном из учебных заведений американского города Оксфорд (штат Мичиган), отказался признавать свою вину в суде.
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