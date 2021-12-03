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В США стрелявший в школе подросток отказался признавать вину
3.12.2021 06:03
Фото: redvoicemedia.com
15-летний Итан Крамбли, задержанный по делу об убийстве четырех человек в одной из школ Мичигана, отказался от признания своей вины, передают американские СМИ. Со ссылкой на пресс-службу суда отмечается, что соответствующее заявление сделал адвокат подростка.
Как стало известно, в ходе судебного заседания адвокат Итана Крамбли заявил, что его подзащитный не признает вину в преступлении. Судья оставил подростка под стражей до окончания полноценного процесса расследования. Юноше предъявили обвинения в терроризме, убийстве четырех человек и покушении на убийство еще семи.
ЧП случилось в минувший вторник, 30 ноября, в одном из учебных заведений американского города Оксфорд. По данным местной полиции, 15-летний подросток Итан Крамбли пришел в школу с полуавтоматическим пистолетом и начал стрелять.
Жертвами инцидента стали четверо учащихся, еще семь получили ранения. Крамбли задержали на месте происшествия, вскоре после чего его арестовали и предъявили обвинения по семи пунктам. Практически сразу власти штата Мичиган квалифицировали случившееся как теракт.
Подростку грозит пожизненное заключение.
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