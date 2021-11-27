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Врио главы МЧС назвал причину гибели горноспасателей в «Листвяжной»
27.11.2021 21:47
Фото: pronedra.ru
Резкое повышение концентрации окиси углерода стало причиной гибели горноспасателей, которые работали после ЧП в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Задымление случилось утром 25 ноября, когда под землей находились 285 человек.
Причиной гибели горноспасателей, работавших в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, могло стать резкое повышение концентрации окиси углерода. С таким заявлением временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян выступил в эфире "Соловьев LIVE". Чуприян сослался на мнение специалистов, пояснив, что подобное изменение обстановки могло быть выявлено лишь при помощи соответствующего прибора.
Ранее был найден живым один из пропавших на шахте горноспасателей Александр Заковряшин. Мужчину, до этого объявленного погибшим, незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него почечную недостаточность.
Жертвами трагедии в Кузбассе стал пятьдесят один человек, включая пятерых горноспасателей. Более шестидесяти горняков пострадали.
По последним официальным данным, 25 ноября в угледобывающей шахте произошло два взрыва метана. Десятки шахтеров, предположительно, погибли еще при первом взрыве. Горноспасатели, направленные к месту ЧП, стали жертвами второго взрыва.
Напомним, директор кузбасской шахты "Листвяжная" Сергей Махраков отказался признавать вину в нарушении на его предприятии правил промышленной безопасности. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства инцидента, возбуждено несколько уголовных дел.
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