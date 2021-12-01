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ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократии, заявил глава РФПИ Дмитриев


05:05
ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократии, заявил глава РФПИ ДмитриевФото: gazeta.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, почему в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) могут задерживать признание вакцины от COVID-19, созданной в нашей стране.

В интервью газете La Nacion он подчеркнул, что эффективность этого препарата неоднократно доказана и подтверждена.

Процедура одобрения "Спутника V" задерживается лишь из-за бюрократии, полагает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В интервью для La Nacion он пояснил, что уровень эффективности созданного в РФ препарата уже доказан реальными данными, поступающими из разных стран мира, и подтверждается публикациями в авторитетных медицинских изданиях. В Москве сейчас не видят каких-либо причин, мешающих ВОЗ одобрить препарат.

По словам Дмитриева, российское Министерство здравоохранения поддерживает тесное взаимодействие с ВОЗ, и несущественные препятствия, пока еще остающиеся на пути к завершению процедуры одобрения вакцины, имеют лишь "бюрократический характер". Руководитель фонда добавил, что после признания российского препарата привитые им жители РФ получат возможность посещать большее количество государств.

Напомним, глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, по каким причинам в Евросоюзе не спешат пускать на свой рынок разработанную российскими специалистами вакцину. По его словам, из-за высокого качества "Спутник V" способен составить серьезную конкуренцию на европейском рынке. Поэтому европейская бюрократия испытывает опасения, пояснил Гинцбург.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 317

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