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Гинцбург объяснил, почему «Спутник V» не пускают на рынок ЕС


05:36
Гинцбург объяснил, почему «Спутник V» не пускают на рынок ЕСФото: tieudungthoinay.vn

Из-за высокого качества "Спутник V" может оказаться серьезным конкурентом, и поэтому российскую вакцину сейчас не пускают на европейский рынок, заявил руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Мнение эксперта приводит РИА Новости.

Евросоюз не торопится выводить на свой рынок созданную в РФ вакцину "Спутник V" против коронавируса из-за "высоких потребительских свойств" препарата, заявил Александр Гинцбург. По его словам, российское средство вполне может составить серьезную конкуренцию на европейском рынке.

Прокомментировав сложившуюся ситуацию, директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи пояснил, что европейская бюрократия опасается, что российская вакцина "может немного задвинуть" средства, которые сейчас активно продвигает Брюссель.

Вакцина "Спутник V", созданная специалистами Центра им. Гамелеи, была официально зарегистрирована в августе прошлого года. На текущий момент российское средство уже одобрено к применению в десятках государств, в частности, Аргентине, Ираке, Казахстане, Северной Македонии и Черногории.

Венгрия и Словакия сейчас пока являются единственными странами, входящими в ЕС, которые уже начали использовать "Спутник V".

Ранее стало известно о том, что в случае мутации вируса российские специалисты смогут обновить "Спутник V" за два дня.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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