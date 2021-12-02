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Под Брянском 4 человека погибли в крупном ДТП


2.12.2021 19:01
Под Брянском 4 человека погибли в крупном ДТПФото: vk.com

В Брянской области четыре человека погибли, еще один пострадал в результате масштабной дорожной аварии, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС РФ.

По предварительным данным, на трассе столкнулись большегрузы, "Газель" и легкой автомобиль.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано сегодня днем на территории Унечского района Брянской области, заявили в ведомстве. Сигнал о столкновении поступил в экстренные службы около 14.10 по местному времени.

Авария с участием двух большегрузных машин, "Газели" и легкового автомобиля случилась на 118 км автотрассы А-240. В ведомстве подтвердили, что четыре человека погибли, еще один получил травмы.

Обстоятельства и причины ДТП предстоит установить специалистам в ходе дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно о трагедии в Ростовской области, где три человека погибли в дорожной аварии с участием трех автомобилей. ЧП случилось на территории Аксайского района, где столкнулись автомобили Range Rover, Hyundai Accent и ВАЗ-2115. Жертвами столкновения стали водитель и двое пассажиров машины отечественного производства, в том числе, маленький ребенок.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 165

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