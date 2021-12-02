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В Ростовской области ДТП унесло жизни трех человек
2.12.2021 09:11
Фото: kapital.kz
Три человека погибли в дорожной аварии с участием трех автомобилей, которая произошла на территории Аксайского района Ростовской области.
В числе жертв - маленький ребенок, рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смертельного ДТП, в результате которого погибли два человека, в том числе, маленький ребенок. По предварительным данным, столкнулись автомобили Range Rover, Hyundai Accent и ВАЗ-2115. Жертвами столкновения стали водитель и двое пассажиров машины отечественного производства.
В полиции пояснили, что водитель Range Rover совершал обгон. Завершая маневр, он сначала допустил касательное столкновение с идущей по встречной полосе Hyundai Accent, а потом врезался в ВАЗ-2115.
Расследование по факту этого дорожно-транспортного происшествия взяла на контроль региональная прокуратура, сообщили в пресс-службе местного надзорного ведомства.
Ранее на северо-востоке Перу десять человек стали жертвами дорожной аварии с участием пассажирского микроавтобуса, еще семь пострадали и экстренно госпитализированы. Состояние выживших медики оценивают как тяжелое. Как рассказали представители местной пожарной службы, транспортное средство сорвался в пропасть, упав с высоты около 300 метров. Автобус выехал из населенного пункта Чачапояс и направлялся в город Мойобамба. Причины ДТП выясняют специалисты.
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