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В Ростовской области ДТП унесло жизни трех человек


2.12.2021 09:11
В Ростовской области ДТП унесло жизни трех человекФото: kapital.kz

Три человека погибли в дорожной аварии с участием трех автомобилей, которая произошла на территории Аксайского района Ростовской области.

В числе жертв - маленький ребенок, рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смертельного ДТП, в результате которого погибли два человека, в том числе, маленький ребенок. По предварительным данным, столкнулись автомобили Range Rover, Hyundai Accent и ВАЗ-2115. Жертвами столкновения стали водитель и двое пассажиров машины отечественного производства.

В полиции пояснили, что водитель Range Rover совершал обгон. Завершая маневр, он сначала допустил касательное столкновение с идущей по встречной полосе Hyundai Accent, а потом врезался в ВАЗ-2115.

Расследование по факту этого дорожно-транспортного происшествия взяла на контроль региональная прокуратура, сообщили в пресс-службе местного надзорного ведомства.

Ранее на северо-востоке Перу десять человек стали жертвами дорожной аварии с участием пассажирского микроавтобуса, еще семь пострадали и экстренно госпитализированы. Состояние выживших медики оценивают как тяжелое. Как рассказали представители местной пожарной службы, транспортное средство сорвался в пропасть, упав с высоты около 300 метров. Автобус выехал из населенного пункта Чачапояс и направлялся в город Мойобамба. Причины ДТП выясняют специалисты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 162

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