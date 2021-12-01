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ФСБ задержала готовившего в России теракт агента военной разведки Украины


10:32
ФСБ задержала готовившего в России теракт агента военной разведки УкраиныФото: rbk.ru

Федеральная служба безопасности (ФСБ) выявила в трех регионах РФ агентов украинских спецслужб, один из которых планировал террористическую атаку.

Предотвращенный силовиками теракт мог быть совершен путем подрыва двух самодельных взрывных устройств, передает ТАСС.

Сотрудникам ФСБ удалось пресечь диверсионные действия агентов украинских спецслужб, задержаны три человека. Двое из них осуществляли сбор сведений о стратегических объектах, еще один готовил теракт, рассказали представители Центра общественных связей ФСБ России.

Как стало известно, Зиновий Коваль и его сын Игорь ранее прибыли в РФ для сбора данных о стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры. Установлено, что украинские агенты  осуществляли при этом фото- и видеосъемку. После задержания родственники начали давать признательные показания, сообщив, что в прошлом их завербовал полковник Ковалик Василий Васильевич, 1973 г.р., являющийся сотрудником управления СБУ в Тернопольской области.

Отец с сыном выполняли поставленную перед ними задачу, ожидая впоследствии вознаграждение в сумме 10 тыс. долларов. Представители ФСБ добавили, что во время осмотра машины подозреваемых было найдено короткоствольное и автоматическое оружие.

Кроме того, силовики пресекли действия агента Главного управления разведки украинского Минобороны, направленного в РФ для подготовки и осуществления теракта. Житель Киевской области Цилык Александр Викторович, 1998 г.р. пояснил, что действовал по указанию завербовавшего его подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р. Представитель спецрезерва ГУР МО Украины дал агенту задание подорвать два кустарно изготовленных устройств общим весом 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Напомним, минувшей весной сотрудникам ФСБ удалось предотвратить террористическую атаку, планировавшуюся на одном из важных объектов энергетической инфраструктуры под Калининградом. Отмечалось, что подозреваемый в подготовке преступления местный житель испытывал "ненависть к действующей власти". По данным спецслужб, задержанный предпринимал попытки завербовать других лиц, чтобы вовлечь их в противоправную деятельность.

Дома у задержанного были найдены и изъяты кустарно изготовленные взрывные устройства и инструкции по их созданию, а также разного рода компоненты, необходимые для синтеза взрывчатки. По месту жительства подозреваемого также обнаружили материалы, в которых содержались оскорбления в адрес "органов исполнительной и законодательной власти".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 229

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