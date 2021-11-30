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В Великобритании требуют от Facebook продать популярный сервис Giphy
30.11.2021 23:09
Фото: maximum.fm
В Великобритании антимонопольная служба CMA (Competition and Markets Authority) вынесла постановление о том, что компания Meta должна продать сервис Giphy.
Соответствующий пресс-релиз цитирует портал Wccftech.
Компания Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, должна продать сервис Giphy, указано в тексте. По данным британской антимонопольной службы, связь между Facebook и Giphy к настоящему времени смогла устранить потенциального соперника в сфере медийной рекламы.
В пресс-релизе CMA также отмечается, что это требование призвано обеспечить защиту миллионов пользователей соцсетей и способствует развитию конкуренции и инноваций в этой отрасли.
Запущенная в начале 2013 года онлайн-платформа Giphy дает возможность интернет-пользователям искать анимированные GIF-файлы и делиться подобными материалами.
Ранее в мессенджере Telegram отключили анимационные эффекты у эмодзи, которые изображают персик и баклажан, из-за требования Apple. Руководство компании отреагировало на призывы пользователей соцсетей Twitter и TikTok, объявивших этим символам настоящую войну из-за вульгарного оформления.
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