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В США обнаружили способных к размножению биороботов
30.11.2021 23:09
Фото: mediasole.ru
Исследователи из Соединенных Штатов утверждают, что им удалось обнаружить живых биороботов, которые способны к размножению.
Статья американских ученых появилась в издании New Scientist.
Группа американских исследователей зафиксировала признаки самовоспроизводства у синтетических организмов, которые получили известность как "ксеноботы".
По словам ученых, в условиях, когда подобные клетки собираются вместе, они способны формировать новых ксеноботов. Скорость воспроизведения может составлять около шестисот клеток ежедневно, отмечают специалисты.
Ксеноботами называют организмы, размер которых менее одного миллиметра. В прошлом году их создали на основе стволовых клеток эмбрионов африканской когтистой лягушки Xenopus laevis.
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