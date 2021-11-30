|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Погибшего при задержании подозреваемого в Петербурге росгвардейца наградили орденом Мужества
30.11.2021 22:19
Фото: rg.ru
Сотрудник спецподразделения Росгвардии Евгений Захаров, погибший в Петербурге при исполнении служебных обязанностей, посмертно удостоен ордена Мужества.
ЧП случилось 9 ноября на Пулковском шоссе при задержании подозреваемых в телефонном мошенничестве.
Как сообщает сегодня пресс-служба регионального управления ведомства, глава РФ Владимир Путин подписал указ о награждении старшего оперуполномоченного СОБР "Гранит", проявившего мужество и отвагу, накануне, 29 ноября.
Евгений Захаров получил смертельные травмы 9 ноября, когда участвовал в задержании группы предполагаемых преступников. Трагедия случилась на Пулковском шоссе, где один из подозреваемых сбил росгвардейца на автомобиле, а потом пытался скрыться. От полученных повреждений силовик погиб на месте.
После случившегося полиция Петербурга сразу же ввела в действие план "Перехват". В результате все трое подозреваемых были задержаны. Сейчас предполагаемые злоумышленники помещены под стражу, расследование по их делу продолжается.
Ветеран боевых действий Евгений Захаров является уроженцем города Ковдор (Мурманская область), его служба в правоохранительных структурах началась в 2003 году. Ранее он принимал участие в проведении контртеррористической операции, имеет госнаграды, включая медали Суворова.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|