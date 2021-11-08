|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Петербурге боец СОБР погиб при задержании подозреваемых в мошенничестве
11:01
Фото: derbend.ru
Правоохранительные органы Петербурга ведут поиск злоумышленника, совершившего наезд на бойца СОБР Росгвардии.
От полученных ранений спецназовец погиб на месте, передает ТАСС.
ЧП случилось в ходе задержания подозреваемых в телефонном мошенничестве, сообщается со ссылкой на источники в полиции Санкт-Петербурга. Как стало известно, правоохранители проводили операцию на Пулковском шоссе.
По предварительным данным, сотрудник СОБР получил смертельные травмы и погиб на месте, когда один из подозреваемых сбил его на автомобиле. Совершив наезд на сотрудника правоохранительных органов, злоумышленник скрылся.
После случившегося в Петербурге объявили план "Перехват". Силовики предпринимают все усилия для поимки убийцы спецназовца.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|