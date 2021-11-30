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Женская сеть myJulia.ru
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Губернатор Сахалина обещал помощь женщине, уволенной из-за отказа вакцинироваться
30.11.2021 22:18
Фото: deita.ru
Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко выразил намерение разобраться в ситуации с увольнением жительницы населенного пункта Чехов Холмского района.
Женщина сообщила ему, что лишилась работы, так как отказывалась от прививки против коронавируса.
Нельзя увольнять людей, а за эту женщину "нужно просто заступиться", заявил Валерий Лимаренко в ходе своей "прямой линии", онлайн-трансляция которой велась на ютуб-канале.
Губернатор Сахалинской области также прокомментировал планы Государственной думы по рассмотрению в декабре федеральных законопроектов, связанных с введением QR-кодов. По словам Лимаренко, местные власти скорее всего будут принимать решения самостоятельно, вводя ограничения в зависимости от текущей эпидемической обстановки.
Ранее отклонили иск владимирского медика, отстраненного от работы из-за отсутствия прививки. Муромский городской суд отказался удовлетворить исковое заявление, поданное сотрудницей государственного учреждения здравоохранения "Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи".
Женщина пыталась оспорить приказ и настаивала на том, чтобы ее работодатель произвел перерасчет заработной платы за период вынужденного простоя. Истица указывала, что вакцинация от коронавируса не входит в установленный в РФ список профилактических прививок и не должна проводиться без добровольного согласия граждан.
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