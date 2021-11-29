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Суд отклонил иск владимирского медика, отстраненного от работы из-за отсутствия прививки


29.11.2021 13:13
Суд отклонил иск владимирского медика, отстраненного от работы из-за отсутствия прививкиФото: vk.com

Во Владимирской области Муромский городской суд отказался удовлетворить исковое заявление, поданное сотрудницей государственного учреждения здравоохранения "Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи".

Женщина ранее была отстранена от работы из-за отсутствия прививки против COVID-19.

Местная жительница обратилась в суд, пытаясь оспорить приказ об отстранении от работы. Истица также настаивала на том, чтобы ее работодатель произвел перерасчет заработной платы за период вынужденного простоя.

Как указывалось в иске, вакцинация от коронавируса не входит в установленный в РФ список профилактических прививок. Учитывая, что подобные медицинские манипуляции не должны проводиться без добровольного согласия гражданина, женщина настаивала на том, что принуждение к вакцинации недопустимо. В результате свое отстранение от работы она просила признать незаконным.

Суд с доводами истицы не согласился и вынес решение об отказе в удовлетворении ее требований.

Ранее в Екатеринбурге Свердловский областной суд отклонил коллективный иск, в котором оспаривался пункт указа губернатора о введении режима QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 214

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