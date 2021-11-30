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Напавший на учителя с ножом прикамский лицеист признан невменяемым
30.11.2021 22:02
Фото: ruadvocate.ru
Завершено расследование по уголовному делу, которое ранее возбудили в отношении бывшего ученика 10-го класса лицея № 1 города Березники в Пермском крае.
Как указано на официальном сайте СКР, молодой человек обвиняется в покушении на убийство.
Жертвой преступления чуть не стал преподаватель физики, на которого юноша напал с ножом 21 мая этого года и успел нанести два удара. К счастью, учительница осталась жива, ее на вертолете доставили в краевой центр для оказания помощи.
Нападавшего смог обезвредить охранник образовательного учреждения. Позже подростка задержали и арестовали на два месяца.
Эксперты, проводившие психолого-психиатрическое исследование, пришли к выводу, что у несовершеннолетнего имеется психическое расстройство. По мнению специалистов, десятиклассник не мог и не может "осознавать фактический характер и общественную опасность" собственных действий, а также не способен управлять собой.
В результате в суд направили уголовное дело с постановлением о применении к обвиняемому принудительных медицинских мер, указано в сообщении СКР.
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