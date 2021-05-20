ИнтерНовости - новости в стране и мире
Скончалась актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину
Скончалась актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину
В Прикамье школьник напал на учительницу
В Прикамье школьник напал на учительницу
Россиянка отдала мошенникам 400 млн рублей
Россиянка отдала мошенникам 400 млн рублей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Прикамье школьник напал на учительницуВ Прикамье школьник напал на учительницу
Петербуржцы не спешат вакцинироваться от коронавирусаПетербуржцы не спешат вакцинироваться от коронавируса
ВВС Польши объяснили сообщения о захвате самолетаВВС Польши объяснили сообщения о захвате самолета
На Урале пять человек погибли при пожареНа Урале пять человек погибли при пожаре
Лавров провел переговоры с БлинкеномЛавров провел переговоры с Блинкеном

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Открытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового снаОткрытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового сна

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Прикамье школьник напал на учительницу


12:02
В Прикамье школьник напал на учительницуФото: cod11.ru

В городе Березники Пермского края десятиклассник напал с ножом на учителя, сообщают российские СМИ со ссылкой на местную полицию.

После инцидента педагог был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

ЧП случилось сегодня, 21 мая, в лицее № 1 города Березники. Нападавший был задержан сразу после случившегося. Причины нападения устанавливаются. После инцидента занятия в лицее были отменены.

Пострадавшего преподавателя на вертолете доставили в Пермь для оказания помощи. Учительница находится в краевой больнице им. Вагнера. Врачи оценивают состояние пациентки как средней степени тяжести.

В образовательном учреждении сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. По факту нападения на педагога возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Как заявила региональный уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Денисова, напавший на учителя школьник на каком-либо учете в прошлом не состоял. Прокомментировав ситуацию, омбудсмен посоветовала родителям школьников, особенно выпускников, как можно чаще говорить с ними и обсуждать их проблемы, передает РБК.

Денисова при этом поддержала предложение о широком освещении и поддержке ограничений продажи огнестрельного и холодного оружия.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Захарова указала на полную неразбериху в деле о взрывах во ВрбетицеЗахарова указала на полную неразбериху в деле о взрывах во Врбетице
После «проклятия» Эрдогана посла Турции вызвали в МИД АвстрииПосле «проклятия» Эрдогана посла Турции вызвали в МИД Австрии
В Прикамье школьник напал на учительницуВ Прикамье школьник напал на учительницу
В Петербурге могут усилить ограничения из-за COVID-19В Петербурге могут усилить ограничения из-за COVID-19
Более 50 человек пропали у берегов ТунисаБолее 50 человек пропали у берегов Туниса

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru