Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Прикамье школьник напал на учительницу

12:02

Фото: cod11.ru



В городе Березники Пермского края десятиклассник напал с ножом на учителя, сообщают российские СМИ со ссылкой на местную полицию.



После инцидента педагог был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.



ЧП случилось сегодня, 21 мая, в лицее № 1 города Березники. Нападавший был задержан сразу после случившегося. Причины нападения устанавливаются. После инцидента занятия в лицее были отменены.



Пострадавшего преподавателя на вертолете доставили в Пермь для оказания помощи. Учительница находится в краевой больнице им. Вагнера. Врачи оценивают состояние пациентки как средней степени тяжести.



В образовательном учреждении сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. По факту нападения на педагога возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".



Как заявила региональный уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Денисова, напавший на учителя школьник на каком-либо учете в прошлом не состоял. Прокомментировав ситуацию, омбудсмен посоветовала родителям школьников, особенно выпускников, как можно чаще говорить с ними и обсуждать их проблемы, передает РБК.



Денисова при этом поддержала предложение о широком освещении и поддержке ограничений продажи огнестрельного и холодного оружия.



Автор: Злата Богатова

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