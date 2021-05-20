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В Прикамье школьник напал на учительницу
12:02
Фото: cod11.ru
В городе Березники Пермского края десятиклассник напал с ножом на учителя, сообщают российские СМИ со ссылкой на местную полицию.
После инцидента педагог был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
ЧП случилось сегодня, 21 мая, в лицее № 1 города Березники. Нападавший был задержан сразу после случившегося. Причины нападения устанавливаются. После инцидента занятия в лицее были отменены.
Пострадавшего преподавателя на вертолете доставили в Пермь для оказания помощи. Учительница находится в краевой больнице им. Вагнера. Врачи оценивают состояние пациентки как средней степени тяжести.
В образовательном учреждении сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. По факту нападения на педагога возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
Как заявила региональный уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Денисова, напавший на учителя школьник на каком-либо учете в прошлом не состоял. Прокомментировав ситуацию, омбудсмен посоветовала родителям школьников, особенно выпускников, как можно чаще говорить с ними и обсуждать их проблемы, передает РБК.
Денисова при этом поддержала предложение о широком освещении и поддержке ограничений продажи огнестрельного и холодного оружия.
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