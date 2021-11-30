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В Москве вынесли приговор экс-схиигумену Сергию
30.11.2021 19:34
Фото: moskva-tyt.ru
3,5 года колонии назначил экс-схиигумену Сергию (Николаю) Романову сегодня столичный Измайловский суд, передает "Интерфакс".
Бывшего священнослужителя признали виновным по нескольким статьям. Услышав вердикт, бывший схиигумен Сергий сказал: "Не суди, да не судим будешь".
Приговор по этому резонансному делу вынес судья Андрей Седышев. По данным агентства, Романова признали виновным в склонении к самоубийству (п. "в", "д" ч. 3 ст. 110.1 УК РФ) и нарушении права на свободу совести и вероисповедания (ч. 3 ст. 148), а также самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ).
Согласно материалам дела, находясь в Среднеуральском монастыре, Романов публично призывал к добровольному уходу из жизни проживавших в тот момент в обители монахинь. Позже он выложил в сеть собственное выступление, хотя понимал, что такие высказывания могут повлечь за собой общественно опасные последствия. Появившиеся в открытом доступе материалы были квалифицированы следствием как склонение верующих к самоубийству под видом религиозной идеологии.
Напомним, экс-схиигумена задержали в конце 2020 года, сразу после чего он был доставлен в Москву. В прошлом Сергия лишили сана и отлучили от церкви, а также не раз штрафовали за его проповеди. К административной ответственности его привлекали по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды, а также по факту распространения недостоверной информации, имеющей отношение к общественно значимым вопросам.
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