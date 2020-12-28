|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Урале задержан захвативший монастырь бывший схимонах Сергий
07:14
Фото: кадр видео с youtube.com
Бывший схимонах Сергий
В Свердловской области полиция задержала бывшего схимонаха Сергия (Романова), в прошлом захватившего Среднеуральский женский монастырь и отлученного от церкви.
Как передает ТАСС, Романов задержан для дачи показаний по делу, связанному с видеороликом, размещенным на YouTube.
В видеоматериале Сергий обращался к своим подвижникам с призывом "умереть за Россию", сообщается со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Отмечается, что в Среднеуральском монастыре сейчас проводятся следственные мероприятия, в частности, обыски.
В прошлом Романова уже дважды штрафовали за его проповеди, речь шла о статьях КоАП о возбуждении ненависти и вражды, а также о распространении недостоверных сведений, связанных с общественно значимыми темами.
Напомним, в минувшем октябре Русская православная церковь запретила в служении схиархимандрита Иоанникия, представители общины которого проживают в деревне Чихачево Ивановской области. Последователям запрещено принимать лекарства и обращаться к врачам. Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, они продолжают высмеивать всех, кто носит медицинские маски.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|