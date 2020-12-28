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На Урале задержан захвативший монастырь бывший схимонах Сергий


07:14
Бывший схимонах СергийФото: кадр видео с youtube.com
Бывший схимонах Сергий

В Свердловской области полиция задержала бывшего схимонаха Сергия (Романова), в прошлом захватившего Среднеуральский женский монастырь и отлученного от церкви.

Как передает ТАСС, Романов задержан для дачи показаний по делу, связанному с видеороликом, размещенным на YouTube.

В видеоматериале Сергий обращался к своим подвижникам с призывом "умереть за Россию", сообщается со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Отмечается, что в Среднеуральском монастыре сейчас проводятся следственные мероприятия, в частности, обыски.

В прошлом Романова уже дважды штрафовали за его проповеди, речь шла о статьях КоАП о возбуждении ненависти и вражды, а также о распространении недостоверных сведений, связанных с общественно значимыми темами.

Напомним, в минувшем октябре Русская православная церковь запретила в служении схиархимандрита Иоанникия, представители общины которого проживают в деревне Чихачево Ивановской области. Последователям запрещено принимать лекарства и обращаться к врачам. Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, они продолжают высмеивать всех, кто носит медицинские маски.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 243

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