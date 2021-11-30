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Кейптаун не могут покинуть участники метеоритной экспедиции УрФУ
30.11.2021 13:04
Фото: 50skyshades.com
Представители поискового отряда метеоритной экспедиции Уральского федерального университета (УрФУ), участвовавшие в поисках метеоритов в Антарктиде, не могут покинуть Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Россияне "застряли в Кейптауне из-за отмены авиасообщения", передает пресс-служба вуза.
Участники Российской антарктической экспедиции - члены поискового метеоритного отряда УрФУ - не могут покинуть страну, откуда пока разрешается вылетать лишь представителям Евросоюза при наличии Шенгенской визы и сертификата о вакцинации против COVID-19 с использованием одобренных ВОЗ препаратов.
Специалисты УрФУ направились в Антарктиду в начале ноября для участия в 67-й Российской антарктической экспедиции, которую организовывал Арктический и антарктический НИИ. Ученые должны были привезти образцы метеоритного вещества и космической пыли. Первый такой образец им удалось отыскать 18 ноября.
Ранее пассажиров, прибывших в Нидерланды из ЮАР, отказались выпускать из аэропорта Схипхол до того, как будут готовы результаты тестирования на COVID-19. Процедура тестирования на вероятное заражение коронавирусом проводилась прямо в воздушной гавани. Позже выяснилось, что среди прилетевших в Европу 624 человек оказались инфицированными коронавирусом более шестидесяти. По данным Национального института здравоохранения Нидерландов (RIVM), у тринадцати человек выявлен новый штамм "омикрон".
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