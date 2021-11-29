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В ДР Конго десятки человек погибли при нападении на лагерь
08:02
Фото: peopletalk.ru
Неизвестные атаковали лагерь для перемещенных лиц в Демократической Республике Конго, передает пресс-служба гуманитарной миссии Организации Объединенных Наций (ООН).
Жертвами инцидента стали по меньшей мере двадцать человек.
По данным представителей ООН, группа вооруженных лиц совершила нападение на лагерь, расположенный неподалеку от города Дродро в провинции Итури. В результате инцидента погибли не менее двадцати человек, количество пострадавших уточняется.
В ООН после случившегося выразили обеспокоенность из-за того, что многие жители ДРК не имеют доступа к получению гуманитарной помощи вследствие продолжающихся нападений. В организации осудили атаку, назвав инцидент нарушением международного права.
Представители международной организации также обратились к руководству ДР Конго принять срочные меры по обеспечению защиты перемещенных лиц. По данным ООН, в этом северо-восточном регионе ДРК сейчас находится порядка 1,7 млн таких граждан.
Ранее стало известно о боестолкновениях на границе Судана и Эфиопии, в которых погибли как минимум шесть военных.
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