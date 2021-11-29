|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В боях между Суданом и Эфиопией погибли шесть военных
29.11.2021 05:01
Фото: wordpress.com
По меньшей мере шестеро военнослужащих Судана погибли в результате боестолкновений с представителями Эфиопии, передает Reuters.
Агентство ссылается на данные, которые были получены от командования суданской армии.
Как стало известно, на суданских военнослужащих было совершено несколько вооруженных нападений. По данным командования, к инцидентам, зафиксированным в Аль-Фашака, причастны группы местных боевиков, а также подразделения ВС Эфиопии.
По официальной информации, в ходе боестолкновений погибли как минимум шесть военнослужащих ВС Судана. Сведений о количество раненых пока не поступало, как и о потерях со стороны войск Эфиопии.
Напомним, в конце минувшего сентября в Судане при задержании террористов погибли пять военнослужащих. Силовикам удалось задержать одиннадцать членов "Исламского государства" (в России признано террористическим и официально запрещено). Как информировала пресс-служба суданской разведки, в ходе спецоперации был ранен один военнослужащий. Отмечается, что четырем боевикам, оказавшим сопротивление, удалось скрыться.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|