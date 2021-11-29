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В боях между Суданом и Эфиопией погибли шесть военных


29.11.2021 05:01
В боях между Суданом и Эфиопией погибли шесть военныхФото: wordpress.com

По меньшей мере шестеро военнослужащих Судана погибли в результате боестолкновений с представителями Эфиопии, передает Reuters.

Агентство ссылается на данные, которые были получены от командования суданской армии.

Как стало известно, на суданских военнослужащих было совершено несколько вооруженных нападений. По данным командования, к инцидентам, зафиксированным в Аль-Фашака, причастны группы местных боевиков, а также подразделения ВС Эфиопии.

По официальной информации, в ходе боестолкновений погибли как минимум шесть военнослужащих ВС Судана. Сведений о количество раненых пока не поступало, как и о потерях со стороны войск Эфиопии.

Напомним, в конце минувшего сентября в Судане при задержании террористов погибли пять военнослужащих. Силовикам удалось задержать одиннадцать членов "Исламского государства" (в России признано террористическим и официально запрещено). Как информировала пресс-служба суданской разведки, в ходе спецоперации был ранен один военнослужащий. Отмечается, что четырем боевикам, оказавшим сопротивление, удалось скрыться.

Автор: Злата Богатова

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