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В Петербурге суд запретил японский мультфильм про дьявола
29.11.2021 19:09
Фото: smi2.net
Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры, потребовавшей запретить к распространению в РФ двух ссылок, которые вели на созданные японскими мультипликаторами фильмы.
В частности, речь шла о ленте "Загадка истории дьявола", передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
В обосновании прокурорского иска подчеркивалось, что ссылки ведут на материалы, которые способны навредить подрастающему поколению - как психическому здоровью, так и духовно-нравственному развитию детей. В заявлении подчеркивалось, что сайты, на которых размещались фильмы, не имели каких-либо возрастных ограничений.
Аниме ранее изучили эксперты Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Проанализировав японские мультики, специалисты установили, что в фильмах есть сцены насилия, а также используются нецензурные выражения. Все это оказывает негативное воздействие на детей и подростков.
Напомним, суды Петербурга начали рассматривать подобные иски с минувшего января. В прошлом декабре в Северной столице потребовали запретить целый ряд японских аниме, включая "Тетрадь смерти" и "Эльфийская песнь".
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