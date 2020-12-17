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Прокуратура требует запретить в России аниме «Тетрадь смерти»
12:34
Фото: vk.com
В Петербурге поданы иски, в которых содержатся требования признать запрещенными в России несколько японских мультфильмов, включая популярное аниме "Тетрадь смерти". Как передают российские СМИ, прокуратура потребовала запретить также одну из композиций рэп-исполнителя Моргенштерна.
В объединенной пресс-службе судов Северной столицы пояснили, что зарегистрированы административные иски о признании информации, которая распространяется в сети интернет, запрещенными материалами. Кроме "Тетради смерти", в этих заявлениях упоминаются такие японские анимационные ленты, как "Межвидовые рецензенты", "Токийский террор" и "Эльфийская песнь".
В сообщении отмечается, что соответствующие исковые заявления были поданы в Колпинский районный суд прокуратурой. В общей сложности оформлено пять таких требований, в том числе, касающееся творчества рэпера Моргенштерна. В пресс-службе пояснили, что "дела приняты к производству".
В прошлом аниме "Тетрадь смерти" уже требовали запретить уральские активисты. Это произошло в 2013 году, вскоре после обнаружения тела школьницы в Екатеринбурге. На теле подростка имелись травмы, а в личных вещах девочки нашли комиксы "Тетрадь смерти". Следственные органы тогда возбудили дело по статье о доведении до самоубийства.
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