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Под Рязанью при пожаре погибли двое мужчин
29.11.2021 15:09
Фото: livejournal.com
В Рязанской области в результате пожара в многоквартирном жилом доме погибли два человека, сообщают российские СМИ со ссылкой на региональное Управление МЧС РФ.
Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы около 00.40 по местному времени.
ЧП случилось минувшей ночью в городе Касимове Рязанской области, где произошел пожар в трехэтажном жилом многоквартирном доме. К месту происшествия были направлены три автомобиля и шесть сотрудников личного состава Государственной противопожарной службы.
Установлено, что очаг возгорания находился в жилой комнате. Пожарные эвакуировали девятнадцать человек. После ликвидации огня были найдены тела двоих мужчин, 44 и 47 лет. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты. Информации о том, что могло стать причиной возгорания, из официальных источников пока не поступало.
Ранее останки двух детей трех и десяти лет обнаружили после тушения пожара в одном из частных домов населенного пункта Таборы в Таборинском районе Свердловской области. Правоохранительные органы региона приступили к проверке. Установлено, что в момент возгорания дома с тремя детьми находилась мать. Отец, будучи вахтовиком, был на работе. При возгорании женщина успела спасти лишь одного восьмилетнего ребенка.
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