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В Свердловской области двое детей погибли при пожаре
20.11.2021 07:41
Фото: vk.com
Останки двух детей трех и десяти лет обнаружили после тушения пожара в одном из частных домов населенного пункта Таборы в Таборинском районе Свердловской области. Как информирует пресс-служба региональной прокуратуры, по факту случившегося проводится проверка.
В официальном сообщении указано, что возгорание произошло накануне поздним вечером на улице Советская. Сигнал о пожаре в одном из домов села Таборы поступил в оперативные службы примерно в 23:30 по местному времени. После ликвидации огня пожарные обнаружили тела двоих детей, трех и десяти лет. По данным областной прокуратуры, деревянный жилой дом принадлежит двум хозяевам.
В ходе начатого разбирательства установлено, что в момент ЧП дома с тремя детьми находилась мать. Отец, будучи вахтовиком, был на работе. При возгорании женщина успела спасти лишь одного восьмилетнего ребенка.
Ранее сообщалось о трагедии в Воронежской области, где во время пожара в частном доме погибла 33-летняя женщина и пять ее детей. ЧП случилось в населенном пункте Костово. Как пояснили в местной прокуратуре, в прошлом семейство состояло на профилактическом учете, но некоторое время назад было с него снято. В текущем ноябре многодетную мать привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей (ст. 5. 35 КоАП РФ).
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