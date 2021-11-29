Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Назван самый радиоактивный фрукт

29.11.2021 08:03

Фото: vk.com



Китайские ученые определили, какой фрукт может считаться наиболее радиоактивным, сообщают пользователи соцсети WeChat.



В доказательство приводится мнение доктора физических наук Чжан Сяотянь и доктора биомедицинской инженерии Ляо Цзе из Пекинского университета аэронавтики и астронавтики, рассказавшего о результатах исследования.



Как оказалось, самым радиоактивным в мире фруктом можно считать банан, в котором содержится изотоп калий-40. Китайские ученые поясняют, нет никаких оснований говорить о радиационной опасности бананов . Дело в том, что уровень содержания указанного изотопа подобен пыли с точки зрения потенциально опасной для развития рака дозы радиации.



Вместе с тем, специалисты говорят о неком "банановом эквиваленте", которым вполне можно измерять количество полученного излучения. Учитывая, что после употребления одного банана доза получаемой радиации составит примерно 0,0778 микрозивертов, последствия компьютерной томографии грудной клетки можно сравнить с последствиями поедания 70 тыс. бананов. Летальной дозой радиации ученые назвали 35 миллионов бананов.



Ранее ученые обнаружили у помидоров способность отправлять тревожные сигналы при появлении рядом с ними потенциально опасных насекомых. К такому выводу пришли исследователи из Федерального университета Пелотаса (Бразилия). По словам специалистов, зафиксированная у томатов реакция сравнима с деятельностью человеческой нервной системы, когда для передачи сигналов задействуются нейроны. Растения такими клетками не располагают, но имеют длинные тонкие трубки, которые предназначены для циркуляции сока между корнями, листьями и плодами. Через ксилему и флоэму также перемещаются заряженные ионы.



Автор: Злата Богатова

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